La madre del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è deceduta all’età di 93 anni. La donna, chiamata Ilva, risiedeva a Spicchio-Sovigliana, frazione di Empoli. La notizia è stata comunicata dal tecnico stesso.

Un grave lutto ha colpito il tecnico della Juventus Luciano Spalletti. È mancata, all’età di 93 anni, la mamma Ilva, a cui era molto legato e che viveva a Spicchio-Sovigliana, una frazione di Empoli. Al tecnico bianconero sono arrivate le condoglianze del mondo del calcio, compresa ovviamente la Juventus che ha espresso la vicinanza anche attraverso i profili social. La bandiera e il ct Del rapporto con la madre, gli appassionati ricordano l’aneddoto della bandiera della Nazionale, raccontato alla presentazione della sua avventura sulla panchina azzurra. Che la signora Ilva cucì dopo quel mitico Italia-Germania 4-3, visto che in quel periodo, come raccontò Spalletti, “le mamme cucivano ancora in casa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Lutto per Luciano Spalletti, è morta la madre Ilva

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Gravissimo Lutto per Luciano Spalletti: addio a una delle persone più importanti della sua vita.

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