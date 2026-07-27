Grave lutto per Luciano Spalletti: è morta a 93 anni la signora Ilva, madre dell’attuale allenatore della Juventus. Viveva a Spicchio?Sovigliana, frazione di Empoli: “La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”, ha scritto il club bianconero in una nota. Anche il Napoli, club con cui Spalletti ha vinto lo scudetto, ha voluto mandare le sue condoglianze: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva”. Spalletti più volte aveva citato la madre Ilva nei suoi racconti e nelle sue conferenze stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Luciano Spalletti: è morta la madre Ilva. Quando rispose agli insulti al tecnico: “Il calcio così diventa una citrullata”

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Gravissimo Lutto per Luciano Spalletti: addio a una delle persone più importanti della sua vita.

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Lutto per Luciano Spalletti: si è spenta la mamma IlvaUn lutto ha colpito l’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, con la scomparsa della madre, Ilva, avvenuta a 93 anni.

L’Inter vicino a Luciano Spalletti per la perdita della madre IlvaL’Inter ha espresso solidarietà a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, dopo la morte della madre, Ilva, avvenuta all’età di 93 anni.

Temi più discussi: Juventus, lutto per Spalletti: morta la madre Ilva; Juve, i convocati di Spalletti per la sfida con il Basilea; Cosa ha detto Spalletti nella prima conferenza della Juventus: Vlahovic, il mercato, le cessioni e lo Scudetto; Spalletti: Siamo lontani dallo scudetto ma in corsa per la Champions. La squadra va rinforzata.

Lutto per Luciano #Spalletti: è scomparsa a 93 anni la madre Ilva x.com

Lutto per Luciano Spalletti. Il cordoglio del Napoli per la morte della madre IlvaIl Napoli si è subito stretto attorno al suo ex allenatore Luciano Spalletti, nelle ore della notizia della morte della madre Ilva all'età di 93 anni a Sovigliana in provincia di Firenze. tuttomercatoweb.com

Lutto per Luciano Spalletti, è morta la mamma Ilva: la difese dagli insulti dei tifosi avversariÈ morta Ilva, la madre di Luciano Spalletti: lutto per l’allenatore toscano della Juventus. fanpage.it