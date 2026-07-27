L’Inter ha espresso solidarietà a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, dopo la morte della madre, Ilva, avvenuta all’età di 93 anni. La comunicazione ufficiale segnala che la perdita è avvenuta oggi. La squadra ha voluto manifestare la propria vicinanza al tecnico, nonostante le rivalità sportive.

Milano, 27 luglio 2026 – Rivalità sì ma sul campo. E così l’ Inter ha voluto dimostrare la propria vicinanza a Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus, infatti, ha perso la madre Ilva scomparsa oggi all’età di 93 anni. Il club nerazzurro ha affidato a un post su Instagram il proprio cordoglio nei confronti dell’allenatore toscano che peraltro ha allenato l’Inter per due stagioni consecutive, dal 2027 al 2019. Lo notizia. "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva ”, l'annuncio del club bianconero sui social. Il funerale sarà celebrato domani alle ore 16alla Chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’Inter vicino a Luciano Spalletti per la perdita della madre Ilva

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