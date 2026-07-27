Luna piena in Acquario il 29 luglio 2026 | Acquario e Leone riconsiderano la loro immagine pubblica

Il 29 luglio 2026 si verifica una Luna piena in Acquario che invita a riflettere sulla relazione tra libertà individuale e norme sociali. Durante questa fase, si evidenzia un momento di confronto tra la propria immagine pubblica e i desideri di autonomia, spingendo a riconsiderare come si presenta il proprio ruolo nel contesto sociale.

La Luna piena in Acquario del 29 luglio 2026 ci sollecita a dialogare con le nostre libertà e i nostri istinti personali, riconsiderando il modo di conformarci alla società che ci circonda. I segni più toccati da questo plenilunio sono i segni fissi: Leone, Acquario, Toro e Scorpione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Luna Piena in Acquario del 29 Luglio 2029: Davanti ad Una Scelta

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