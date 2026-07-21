Il 29 luglio 2026 si verifica una giornata caratterizzata da eventi celesti significativi. Nel pomeriggio, il Sole si allinea con Giove nel segno del Leone, mentre contemporaneamente si osserva la Luna Piena in Acquario. Questi avvenimenti si verificano nello stesso giorno e sono visibili nel cielo durante le ore serali. La giornata si distingue per la presenza di un'eclisse di Luna, visibile in alcune zone.

L'oroscopo del 29 luglio 2026 racconta una delle giornate più solari dell'anno: nel pieno dell'estate, tra ferie e sere passate a guardare il cielo, il Sole raggiunge Giove in Leone e, nello stesso pomeriggio, la Luna Piena si accende in Acquario, proprio di fronte. È il giorno in cui la luce e il suo rovescio si guardano negli occhi. Firma: Artemide – Aggiornato il 21 luglio 2026 Il cuore della giornata è un abbraccio raro: alle 14:17 il Sole si congiunge a Giove in Leone, per la prima volta dopo dodici anni la stagione del Leone si apre con il pianeta dell'abbondanza già in casa. È uno dei momenti più generosi e fortunati dell'intero anno. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo del 29 luglio 2026: Sole e Giove in Leone, Luna Piena in Acquario e la classifica dei 12 segni

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Oroscopo Settimanale 6 - 12 Luglio 2026 Giove si espande in Leone, Venere spicca il volo in Vergine!

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