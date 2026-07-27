Il Lumezzane ha iniziato gli allenamenti in vista del prossimo campionato di serie B femminile, il cui calendario sarà annunciato oggi alle 15. In panchina è stato confermato l’allenatore Mazza, che guiderà la squadra nella nuova stagione. La squadra ha già iniziato la preparazione sul campo, mentre l’annuncio del calendario ufficiale si attende tra poche ore.

Il Lumezzane ha iniziato a lavorare sul campo per lanciare la sfida al prossimo campionato di serie B femminile (il cui calendario verrà presentato oggi alle 15). La squadra rossoblù, che ha confermato in panchina Nicoletta Mazza, ripartirà dal secondo posto conquistato lo scorso anno (con un’unica promozione a disposizione), ma si presenterà ai nastri di partenza con numerose novità: "In effetti - spiega la stessa Mazza nel ribadire la sua soddisfazione per poter proseguire l’avventura con la società valgobbina - tante giocatrici della scorsa stagione sono partite. Questo per diverse ragioni, compreso il fatto che molte hanno richiamato l’attenzione di diverse pretendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lumezzane, via alla nuova era. In panchina confermata Mazza

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