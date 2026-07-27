L' ultima regina intrighi di corte e mattane del sovrano

Da liberoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ULTIMA REGINA Sky  Cinema uno   ore 21.15 Con Alicia  Vikander,   Jude  Law  e  Eddie  Marsan.  Regia di  Karim  Ainouz. Produzione  Gran Bretagna  2023.  Durata 2  ore LA  TRAMA   La   storia di  Caterina Parr  che   fu  la sesta e ultima  della mogli  del  tirannico re  Enrico VIII    e l'unica   a sopravvivergli.  Sopravvivenza  non  facile, tra   intrighi   di corte  e le  mattane  di  un  sovrano  sempre  più vecchio, malato e  autoritario PERCHE'   VEDERLO   Soprattutto per  l'interpretazione  di  Alicia  Vikander  una   specialista  in   ruoli  storici  ("La  ragazza   dei  tulipani"  "Royal affair")  e  per l'accuratissima  ricostruzione  storica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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