L' ultima regina intrighi di corte e mattane del sovrano

L'ULTIMA REGINA Sky Cinema uno ore 21.15 Con Alicia Vikander, Jude Law e Eddie Marsan. Regia di Karim Ainouz. Produzione Gran Bretagna 2023. Durata 2 ore LA TRAMA La storia di Caterina Parr che fu la sesta e ultima della mogli del tirannico re Enrico VIII e l'unica a sopravvivergli. Sopravvivenza non facile, tra intrighi di corte e le mattane di un sovrano sempre più vecchio, malato e autoritario PERCHE' VEDERLO Soprattutto per l'interpretazione di Alicia Vikander una specialista in ruoli storici ("La ragazza dei tulipani" "Royal affair") e per l'accuratissima ricostruzione storica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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