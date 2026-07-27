L' Ultima Regina – Firebrand arriva su Sky e NOW con Alicia Vikander e Jude Law

Il film di Karim Aïnouz, presentato al Festival di Cannes,debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Un intenso thriller storico che rilegge gli ultimi anni del regno di Enrico VIII attraverso lo sguardo di una donna determinata a sopravvivere in un mondo dominato dal potere maschile. Arriva su Sky Cinema in prima TV L'ULTIMA REGINA – FIREBRAND, il film diretto da Karim Aïnouz, presentato in concorso al 77°. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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