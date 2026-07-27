Sabato, nel Mar Caspio, un'unità militare ucraina ha attaccato una nave commerciale iraniana. L'Iran ha confermato che a bordo di questa nave un marinaio è morto e un altro è rimasto ferito. L'episodio ha portato a una dichiarazione di minaccia da parte dell'Iran, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o motivazioni dell'attacco. La nave iraniana è stata colpita in acque internazionali, secondo le fonti iraniane.

Sabato l’Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar Caspio. L’Iran ha detto che un marinaio è morto e un altro è rimasto ferito, e che si trattava di una nave commerciale. Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto invece che trasportava un carico militare tra Russia e Iran. Non ci sono notizie su quanto sia stata danneggiata la nave. Il governo iraniano ha convocato i rappresentanti diplomatici ucraini a Teheran, e ha discusso la questione al telefono con l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri Kaja Kallas. Fin dall’inizio della guerra, la Russia ha usato droni di produzione iraniana per bombardare l’Ucraina, che ha sviluppato infatti dei sistemi di difesa poi molto richiesti dai paesi del Golfo negli scorsi mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar Caspio, arriva la minaccia dall’Iran

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LIRAN HA ATTACCATO LA PORTAEREI LINCOLN.

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L’Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar CaspioSabato, una nave commerciale iraniana nel Mar Caspio è stata attaccata dall’Ucraina.

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