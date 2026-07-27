Luciano Spalletti perde la mamma Ilva | il cordoglio del Napoli

Luciano Spalletti ha perso la madre, Ilva, a 93 anni. La notizia è stata diffusa dal club di appartenenza. Il mondo del calcio italiano ha espresso vicinanza all’allenatore, senza ulteriori dettagli sui funerali o altri aspetti. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata resa pubblicamente.

Luciano Spalletti ha perso la mamma Ilva a 93 anni. Il calcio italiano si stringe attorno all’allenatore della Juventus in questo momento di profondo dolore personale. Spalletti: la scomparsa della mamma Ilva a 93 anni. La donna è deceduta nelle scorse ore. Spalletti era legatissimo alla madre, figura centrale nella sua vita privata e professionale. Durante le conferenze stampa da allenatore, il tecnico ha spesso ricordato il rapporto speciale che lo univa a Ilva, citandola come fonte di ispirazione e valori fondamentali. In una celebre intervista, Spalletti raccontò un episodio significativo: “A 11 anni chiesi a mia madre una bandiera dell’Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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