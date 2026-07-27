Addio a Ilva la mamma di Luciano Spalletti Dopo le offese dei tifosi disse | Il calcio deve essere divertimento

Da lanazione.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduta a 93 anni a Sovigliana, tra Empoli e Vinci, Ilva Spalletti, madre dell’allenatore della Juventus. In passato aveva commentato le offese dei tifosi, affermando che il calcio dovrebbe essere un passatempo divertente. È molto conosciuta nella zona.

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Empoli, 27 luglio 2026 – E’ morta a 93 anni Ilva Spalletti, mamma dell’allenatore della Juventus  Luciano Spalletti. Viveva a Sovigliana, tra Empoli e Vinci, dove era conosciutissima. Per il tecnico una figura di riferimento importantissima. E in tanti ora ricordano quella sfuriata quando, nell’agosto 2022, dopo Fiorentina-Napoli, Spalletti si sfogò per gli insulti continui rivolti alla madre. “La Nazione” parlò con la signora, che con grande flemma rispose così: “Sono gesti che non fanno bene allo sport. Non conta che stavolta abbiano offeso noi, è una cosa brutta a prescindere. Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a ilva la mamma di luciano spalletti dopo le offese dei tifosi disse il calcio deve essere divertimento
© Lanazione.it - Addio a Ilva, la mamma di Luciano Spalletti. Dopo le offese dei tifosi disse: “Il calcio deve essere divertimento”
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