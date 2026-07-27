L’avvocato del tunisino accusato di aver ucciso un giornalista sportivo a Eboli ha dichiarato che potrebbe essere modificato il capo di imputazione. Il 26enne, in carcere a Salerno, è attualmente accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Non ci sono nuove evidenze emerse finora nell’indagine.

«Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso». Così l’avvocato Giovanni Mauri, legale difensore del tunisino 26enne Ridha Rahmouni, in carcere a Salerno con l’accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell’ambito dell’inchiesta per la morte del giornalista sportivo 53enne Luigi “Luca” Esposito. Ha risposto alle domande del GIP l’indagato, confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all’uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Ora si attendono le decisioni del GIP. Le parole «Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli che già conoscete e che sono già in vostro possesso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito ucciso a Eboli, l'avvocato del tunisino: «Potrebbe cambiare il capo di imputazione»

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Luca Esposito ucciso a Eboli, l'avvocato del tunisino: «Nessun elemento di novità»

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