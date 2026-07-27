L’avvocato del 26enne tunisino in carcere con l’accusa di omicidio ha dichiarato che non ci sono novità rispetto alle informazioni già note. La vittima, un giornalista sportivo di 53 anni, è stata uccisa a Eboli. L’indagine riguarda anche la distruzione del cadavere. Nessun dettaglio nuovo è stato reso noto sulle modalità o sui motivi del delitto.

«Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso». Così l’avvocato Giovanni Mauri, legale difensore del tunisino 26enne Ridha Ramhiuni, in carcere a Salerno con l’accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell’ambito dell’inchiesta per la morte del giornalista sportivo 53enne Luigi “Luca” Esposito. Ha risposto alle domande del GIP l’indagato, confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all’uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Ora si attendono le decisioni del GIP. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito ucciso a Eboli, l'avvocato del tunisino: «Nessun elemento di novità»

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Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

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