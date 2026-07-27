Lotto e 10eLotto doppia vincita a Roma | premi per oltre 92mila euro

A Roma, durante due concorsi, sono stati assegnati premi per oltre 92mila euro tra Lotto e 10eLotto. Le vincite sono state registrate in due giocate fortunate nei quadranti occidentali della città.

Roma, 27 luglio 2026 – Roma festeggia una doppia vincita tra Lotto e 10eLotto. Nel giro di due concorsi, nella Capitale sono stati assegnati premi complessivi per oltre 92mila euro, con due giocate fortunate registrate nei quadranti occidentali della città. Al Lotto vinti oltre 62mila euro. Il premio più alto è arrivato con il concorso del Lotto di venerdì 24 luglio. In via della Casetta Mattei sono stati centrati quattro terni e una quaterna sulla ruota di Roma, per una vincita complessiva da 62.250 euro. Secondo quanto riportato da Agipronews, si tratta del colpo più alto registrato nella giornata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a oltre 716 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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