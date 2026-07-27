“L’Italia sta diventando un Paese tropicale, con bombe d’acqua e grandinate improvvise, alternate a un caldo intenso. Il cambiamento climatico crea habitat ideali per la riproduzione delle zanzare: anche per questo negli ultimi anni c’è stata una vera invasione di insetti che non erano autoctoni, tra cui l’ Aedes albopictus. Ma la zanzara tigre può trasmettere diverse arbovirosi. Il problema è che gli insetticidi non funzionano come si sperava, per cui un trattamento mirato e definitivo non è possibile. Il rischio è quello di utilizzare grandi quantitativi di composti chimici con danni all’ambiente, senza avere un risultato significativo”. Parola di Flaminia Catteruccia, professoressa italiana di immunologia e malattie infettive presso l’Harvard T. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lotta alla zanzara tigre, Flaminia Catteruccia: “Insetticidi? Meglio le strategie smart”

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