Un’ondata di caldo estremo potrebbe durare fino a 15 giorni, con temperature oltre i 40°C di giorno e quasi 30°C di notte. I meteorologi segnalano che sarà la più intensa dell’estate, causando un forte disagio soprattutto nelle aree urbane. La prolungata ondata di calore potrebbe avere effetti significativi sulla popolazione e sull’ambiente. Sono previsti picchi di calore prolungati e condizioni di forte disagio nelle città.

Roma, 27 luglio 2026 – Sarà durissima, perché sarà l’ ondata di caldo più potente dell’estate. Il disagio, in particolare in città, sarà davvero importante. Le previsioni dei giorni scorsi si sono trasformate dunque in certezze, dopo le dopo le conferme dei modelli: nel corso dei prossimi giorni un robusto e caldo anticiclone subtropicale si allun g herà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale, per raggiungere agli inizi di agosto anche gli Stati danubiani e i Paesi Baltici. Praticamente tutta Europa sarà avvolta dall’aria infuocata. Ben 12 gradi sopra le medie. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni: “L’anticiclone ingloberà al suo interno anche la nostra Penisola, portando tempo stabile e soprattutto un nuovo sensibile aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "L’ondata di caldo più potente, oltre 40°, quasi 30° di notte, potrebbe durare 15 giorni”. I meteorologi lanciano l’allarme

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