L' omicidio di Luca Esposito convalidato l' arresto del 26enne | ?aggravante della crudeltà e della premeditazione

Omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e della premeditazione e soppressione di cadavere. Sono i capisaldi su cui si fonda la decisione del gip Giandomenico D'Agostino di confermare l'arresto in carcere per Ridha Ramohuni, il 26enne tunisino accusato dell'assassinio del giornalista sportivo 53enne Luigi “Luca” Esposito. L'interrogatorio di questa mattina nel carcere di Fuorni, durato meno di un'ora, è sostanzialmente servito a confermare quanto l'indagato aveva già ammesso subito dopo l'arresto di venerdì notte. Avrebbe ucciso Luca Esposito perchè non sopportava le proposte sessuali della... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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L'omicidio di Luca Esposito, convalidato l'arresto del 26enne: aggravante della crudeltà

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L'omicidio di Luca Esposito, convalidato l'arresto del 26enne Ridha Ramohuni: aggravante della crudeltà e della premeditazioneUn uomo di 26 anni è stato arrestato e la sua detenzione è stata convalidata per l’omicidio di una persona.

L'omicidio di Luca Esposito, convalidato l'arresto del 26enne Ridha Ramohuni: aggravante della crudeltà e soppressione di cadavereIl gip ha confermato l’arresto in carcere per un 26enne tunisino accusato dell’omicidio di un giornalista sportivo di 53 anni.

Temi più discussi: Morte Luca Esposito, domani prevista l'udienza di convalida del fermo del killer; La morte del giornalista Luca Esposito: confessa un 26enne, era in un casolare abbandonato; Giornalista ucciso a Eboli: sommozzatori cercano l'arma, tanti misteri; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano.

Il #giornalista ucciso e bruciato ad #Eboli. Resta in carcere Ridha Rahmounim, accusato dell'uccisione di Luigi Luca Esposito. Il gip conferma il quadro accusatorio: omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione e soppressione di cadavere. x.com

Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo reddit

Omicidio di Luca Esposito. Disposto il carcere per il tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalistaQuesta mattina si è tenuta l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno per Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora e reo confesso dell’omicidio del giornalista Luca Es ... ondanews.it

Morte Luca Esposito, disposto il carcere per l'uomo accusato dell'omicidioNel carcere di Salerno, questa mattina, Ridha Rahmounim, 26enne accusato della morte del giornalista sportivo, è comparso davanti al gip. Secondo l'accusa, l'indagato, irregolare sul territorio nazion ... tg24.sky.it