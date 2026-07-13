A causa di temperature record, il sindaco di Benevento ha annunciato l’attivazione di due punti di accoglienza per la popolazione. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta massima valida dal 14 al 15 luglio, indicando condizioni di caldo estremo. Le strutture temporanee sono state predisposte per offrire riparo e assistenza a chi ne avesse bisogno. La misura riguarda l’intera città, che si prepara ad affrontare i giorni più caldi dell’estate.

Tempo di lettura: 2 minuti Vista la nota della Protezione Civile regionale che segnalato da oggi e fino a dopodomani 15 Luglio l’allerta per il rischio da ondata di calore (oltre 6 gradi oltre la media stagionale e condizioni di afa anche nelle ore serali e notturne), il sindaco Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore le stazioni di Posta di Via Fratelli Rosselli e di Via San Pasquale; invita la popolazione ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: – non uscire nelle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

© Anteprima24.it - Caldo record, Mastella lancia l’allerta: attivi due punti di accoglienza a Benevento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mastella lancia la rivoluzione digitale: nasce “My Benevento” per i servizi ai cittadiniIl sindaco e la consigliera delegata all’Innovazione hanno annunciato l’avvio del progetto ‘MY Benevento – Città Digitale’.

Temporali in arrivo, Mastella lancia l’allerta: “Massima prudenza negli spostamenti”La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo per mercoledì 17 giugno, segnalando l’arrivo di temporali.

Temi più discussi: VIDEO INTERVISTA Noi di Centro, Mastella all'apertura della sezione di Casapesenna lancia De Rosa alle politiche: Sarà di certo candidato; VIDEO INTERVISTA Noi di Centro, De Rosa: Il progetto di Mastella serio e credibile, rappresentiamo il territorio; In arrivo nuova ondata di caldo, l’allarme dell'Oms: Gravi rischi, l'Europa non è pronta. In Italia picchi di 40 gradi.

Caldo, in Danimarca record storico (36,6°). Cosa sta accadendo in Europa e perché accadeL'epicentro del fenomeno si sta spostando progressivamente verso est, lasciando dietro di sé una scia di primati storici infranti sia di giorno che di notte. Quasi la metà delle città europee ... ilmessaggero.it

Caldo record, l’allarme dell’Oms: In Europa il surriscaldamento più rapido al mondo. Piena emergenza sanitariaL'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha parlato chiaro. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa da circa una settimana — e destinata a protrarsi almeno per un'altra — non è ... ilmessaggero.it