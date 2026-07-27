Lo spread tra Btp e Bund cala a 81 punti dopo i picchi rendimenti a 3,95% | domani iniziano le aste dei titoli di Stato

Da quifinanza.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spread tra Btp e Bund si è ridotto a 81 punti base, mentre i rendimenti dei Btp decennali sono saliti al 3,95%. La diminuzione dello spread segue i picchi precedenti. Domani sono previste le aste dei titoli di Stato italiani.

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Durante l’apertura dei mercati finanziari il 27 luglio lo spread tra titoli italiani e tedeschi è calato a 81 punti base, mentre i rendimenti dei Btp decennali benchmark sono scesi al 3,95%. Sono dati significativamente più bassi di quelli della chiusura di venerdì 24 e soprattutto di tutta la settimana scorsa. L’instabilità in Medio Oriente aveva infatti portato i titoli di Stato italiani a rendimenti record, che non si vedevano da anni se non con rare eccezioni. Un picco che si stava consolidando e che è stato smorzato solo dalla pausa degli attacchi statunitensi in Iran. Lo spread cala, i rendimenti restano alti. Nonostante lo spread si sia ridotto di tre punti rispetto alla chiusura della scorsa settimana, il differenziale rimane su livelli molto alti rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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