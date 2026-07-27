LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tutte le fiorettiste agli ottavi disastro degli sciabolatori
Al momento si disputano i match di scherma nei sedicesimi ai Mondiali. Tra gli incontri in corso ci sono quelli tra Graudyn e Wei Zhenhao, Abzadov e Shen Chenpeng, Kokubo e Covaliu, Morrill e Pakdaman. Alle 8:00 il rumeno Nitu ha battuto il tedesco Szabo. Gli sciabolatori hanno avuto un disastro, con molti eliminati già nei primi turni. Tutti i match vengono trasmessi in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:05 In corso il secondo blocco di sedicesimi. Questi i match da seguire: Graudyn (RUS)-Wei Zhenhao (CHN) Abzadov (UZB)-Shen Chenpeng (CHN) Kokubo (JPN)-Covaliu (ROU) Morrill (USA)-Pakdaman (IRI) 8:00 A sorpresa il rumeno Nitu ha sconfitto il tedesco Szabo. Bene il georgiano Sandro Bazadze. MICHELE GALLO – Sebastien Patrice (FRA) 9-15. Termina qui la giornata per gli sciabolatori italiani con Gallo che nulla può al cospetto del francese Patrice, testa di serie numero uno dell’evento. Gallo-Patrice 7-13 Gallo-Patrice 7-11 Gallo-Patrice 6-10 Gallo-Patrice 4-10 Gallo-Patrice 3-9 Gallo-Patrice 3-8 Gallo-Patrice 3-6 Gallo-Patrice 3-5 Gallo-Patrice 1-5 Gallo-Patrice 0-4 Gallo-Patrice 0-3 Gallo-Patrice 0-2 Gallo-Patrice 0-1 7:48 Programma in leggero ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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