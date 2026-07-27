LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tutte le fiorettiste agli ottavi disastro degli sciabolatori

Notizia in breve

Al momento si disputano i match di scherma nei sedicesimi ai Mondiali. Tra gli incontri in corso ci sono quelli tra Graudyn e Wei Zhenhao, Abzadov e Shen Chenpeng, Kokubo e Covaliu, Morrill e Pakdaman. Alle 8:00 il rumeno Nitu ha battuto il tedesco Szabo. Gli sciabolatori hanno avuto un disastro, con molti eliminati già nei primi turni. Tutti i match vengono trasmessi in diretta.