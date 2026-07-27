LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tutte le fiorettiste agli ottavi tocca a Gallo nella sciabola
Durante i Mondiali di scherma 2026, tutte le fiorettiste sono arrivate agli ottavi di finale, mentre nella sciabola si è disputata la gara tra Gallo e Patrice. Il punteggio si è concluso con Patrice in vantaggio, con un punteggio finale di 6-3. La partita ha visto un andamento progressivamente favorevole all’avversario, che ha preso il comando già nelle prime battute. Il programma dell’evento ha subito un leggero ritardo rispetto alla tabella prevista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gallo-Patrice 3-6 Gallo-Patrice 3-5 Gallo-Patrice 1-5 Gallo-Patrice 0-4 Gallo-Patrice 0-3 Gallo-Patrice 0-2 Gallo-Patrice 0-1 7:48 Programma in leggero ritardo. Si continua con i sedicesimi del torneo individuale di sciabola maschile. Subito in pedana Michele Gallo. Il salernitano sfida il favorito del seeding, ovvero il francese Sebastien Patrice. 7:46 Di seguito il tabellone del fioretto femminile allineato agli ottavi: Favaretto (ITA) -Guo (CAN) Kikuchi (JPN)-Hayes (CAN) Scruggs (USA)-Stutchbury (USA) Liu (USA)-Ueno (JPN) Errigo (ITA) -Park (KOR) Martyanova (RUS)- Cristino (ITA) Poloziuk (UKR)-Senic (MDA) Pasztor (HUN)- Batini (ITA) ANNA CRISTINO b. 🔗 Leggi su Oasport.it
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