LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tutte le fiorettiste agli ottavi tocca a Gallo nella sciabola

Notizia in breve

Durante i Mondiali di scherma 2026, tutte le fiorettiste sono arrivate agli ottavi di finale, mentre nella sciabola si è disputata la gara tra Gallo e Patrice. Il punteggio si è concluso con Patrice in vantaggio, con un punteggio finale di 6-3. La partita ha visto un andamento progressivamente favorevole all’avversario, che ha preso il comando già nelle prime battute. Il programma dell’evento ha subito un leggero ritardo rispetto alla tabella prevista.