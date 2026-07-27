Alle ore 9:00 si sono aperte le gare a squadre ai Mondiali di scherma a Hong Kong. Sono iniziate le competizioni di fioretto maschile e spada femminile, che si svolgono nel corso della settima giornata della manifestazione. Gli atleti sono entrati in pedana per le sfide che si protrarranno per tutta la giornata, con le squadre che si sfidano in eliminazioni dirette.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima giornata di gare ai Campionati Mondiali di scherma in programma a Hong Kong (Cina). L’Italia si presenta da capolista del medagliere e con rinnovate ambizioni di oro nella prima giornata dedicata alle prove a squadre. Dopo sei giornate di gare individuali, gli azzurri guidano la classifica delle nazioni grazie allo splendido successo di Martina Favaretto nel fioretto femminile, impreziosito dall’argento conquistato dalla veterana Arianna Errigo nella stessa gara. Un bottino che si aggiunge ai secondi posti ottenuti nei giorni... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: iniziano le gare a squadre con fioretto maschile e spada femminile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Las mejores biografías de GRANDES MÚSICOS

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi cerca la finale nel fioretto maschile, poi Rizzi nella spada femminileDurante i Mondiali di scherma 2026, la prima semifinale vede in pedana l’ungherese Dosa contro il ceco Choupenitich.

Scherma, i tabelloni dell’Italia nei Mondiali a squadre di fioretto maschile e spada femminileNella notte italiana si svolgeranno a Hong Kong le gare a squadre dei Mondiali di scherma 2026.

Temi più discussi: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia Rizzi; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi in palio le medaglie di spada maschile e sciabola femminile | Link risultati live e video; LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finali stregate, argento per Di Veroli; Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video.

Mondiali di Scherma, la spada maschile è sul podio: Davide Di Veroli conquista l’argento ilfaroonline.it/2026/07/26/mon… #news #notizie #cronaca x.com

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: iniziano le gare a squadre con fioretto maschile e spada femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima giornata di gare ai Campionati Mondiali ... oasport.it

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finali stregate, argento per Di VeroliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Schembri 14-13 Di Veroli-Schembri 13-13 Di Veroli-Schembri 13-12 Di Veroli-Schembri 12-12 Di ... oasport.it