LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Favaretto batte Errigo e conquista il primo oro iridato!

Durante i Mondiali di scherma 2026, un atleta ha battuto un avversario di lunga esperienza per conquistare il suo primo oro iridato. La finale della sciabola maschile si avvicina, dopo una gara combattuta. La competizione ha visto momenti intensi e scambi di colpi tra i finalisti, con un risultato decisivo che ha premiato il vincitore. La giornata si conclude con l’assegnazione delle medaglie, tra applausi e entusiasmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA 2026 13.42 Difficile riprenderci da questa meravigliosa sfida, ma tra pochissimo ci sarà la finale della sciabola maschile! 13.40 Alla fine è stata la più giovane, il futuro della Nazionale, a vincere il suo primo titolo iridato. Martina e Arianna ci hanno regalato un momento straordinario per il nostro sport, con le due che non si fermeranno qui visto che tra pochi giorni avranno a che fare con la gara a squadre del fioretto femminile!! Errigo – Favaretto 7-15, finisce così!! L’oro è di Martina, l’argento è di Arianna!! L’allieva ha superato la maestra!! Primo oro mondiale individuale della classe 2001!! Errigo – Favaretto 7-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Martina Favaretto WINS at the Cairo Foil World Cup!

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