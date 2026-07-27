Nella finale dei Mondiali di scherma 2026, un atleta russo ha vinto il titolo mondiale nella sciabola individuale con un punteggio di 15-7 contro un avversario di esperienza. Nella categoria fioretto, un atleta italiano ha conquistato la medaglia d’oro battendo un rivale di rilievo. Un altro risultato importante riguarda la vittoria di un atleta italiano nella spada, che ha battuto un avversario di nazionalità diversa, aggiudicandosi il primo oro iridato per la propria nazione in questa disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA 2026 Do – Graudyn 7-15, il giovane russo vince i mondiali di sciabola individuale! Primo titolo iridato per lui! Do – Graudyn 7-14. Do – Graudyn 7-13. Do – Graudyn 7-12. Do – Graudyn 7-11. Do – Graudyn 6-11. Do – Graudyn 5-11. Do – Graudyn 4-11. Do – Graudyn 4-10. Do – Graudyn 3-10. Do – Graudyn 2-10. Do – Graudyn 2-9. Do – Graudyn 2-8, ampio vantaggio del russo al minuto di pausa. Do – Graudyn 2-7. Do – Graudyn 1-7. Do – Graudyn 1-6. Do – Graudyn 1-5. Do – Graudyn 1-4. Do – Graudyn 1-3. Do – Graudyn 1-2. Do – Graudyn 1-1. Do – Graudyn 1-0. 13.48 Do e Graudyn entrano sulla pedana, sta per iniziare l’ultima finale di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Favaretto batte Errigo e conquista il primo oro iridato! Graudyn vince nella sciabola

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