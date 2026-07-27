LIVE Musetti-Arnaldi 3-0 ATP Washington 2026 in DIRETTA | partenza sprint del carrarino in questo primo set

Notizia in breve

Musetti ha vinto il primo set contro Arnaldi con un punteggio di 3-0. Durante il game, Musetti ha segnato un ace e ha concluso con un dritto vincente. Arnaldi ha cercato di recuperare, ma senza successo, e il punteggio si è fermato a 40-15 prima della fine del set. La partita è in corso a Washington, con Musetti in vantaggio nel primo parziale.