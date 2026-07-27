LIVE Musetti-Arnaldi 3-0 ATP Washington 2026 in DIRETTA | partenza sprint del carrarino in questo primo set
Musetti ha vinto il primo set contro Arnaldi con un punteggio di 3-0. Durante il game, Musetti ha segnato un ace e ha concluso con un dritto vincente. Arnaldi ha cercato di recuperare, ma senza successo, e il punteggio si è fermato a 40-15 prima della fine del set. La partita è in corso a Washington, con Musetti in vantaggio nel primo parziale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Servizio e contropiede di dritto di Musetti. 40-15 Largo il recupero di dritto di Arnaldi. 30-15 Ace di Musetti. 15-15 In rete il rovescio in slice di Musetti. 15-0 Spinge bene con il dritto il numero 15 del mondo. 2-0 In rete il dritto da metà campo di Arnaldi: avanti subito di un break Musetti. 30-40 Servizio e dritto vincente per il ligure. 15-40 Risposta vincente con il rovescio lungolinea di Musetti. 15-30 Il nastro manda in corridoio il rovescio di Arnaldi. 15-15 Dritto lungolinea vincente di Musetti. 15-0 Ace di Arnaldi. 1-0 Ancora un servizio vincente per il classe 2002 toscano. 40-0 Ace di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Lorenzo Musetti vs Matteo Arnaldi / Washington R1 2026
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GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI lunedì 27 WASHINGTON ORE 17:00 Cocciaretto vs Tauson ORE 18:30 Musetti vs Arnaldi ORE 20:00 Bolelli-Vavassori vs Cash-Erler Forza ragazzi Canali Sky, streaming su NOW. Cocciaretto sarà trasmess facebook
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