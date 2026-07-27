I tempi per la candidatura del Chianti Classico a patrimonio dell’umanità Unesco si sono allungati. Le verifiche iniziali sono ancora in corso e non è stata stabilita una nuova data di conclusione. La procedura, che richiede valutazioni dettagliate, sembra aver subito ritardi rispetto alle previsioni iniziali. Attualmente, non ci sono indicazioni precise su quando la candidatura potrà essere completata. La tempistica dipende dall’esito delle analisi e dai passaggi successivi del processo.

Chianti Classico sito ‘Unesco’ ovverosia patrimonio dell’umanità? I tempi si allungano. E almeno ad oggi non sono ancora definiti a parte la data di massima del termine delle prime verifiche circa la candidatura che adesso però potrebbe slittare. Una doccia gelata di cui si sarebbe fatto volentieri a meno. Ma le cose stanno così. Lo ha riferito il sindaco di Castellina in Chianti, Giuseppe Stiaccini, in consiglio comunale. Non bisogna trarre conclusioni affrettate, ma bisogna riequilibrare l’ottimismo di due anni fa. Il primo cittadino Stiaccini ha reso noto al consiglio di aver partecipato con altri sindaci del Chianti insieme al Consorzio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’iter del Chianti Classico per diventare sito Unesco

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