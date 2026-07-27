Per quasi tre decenni la morte di un ragazzo di appena 14 anni è rimasta uno dei misteri irrisolti più dolorosi di un intero Stato. Un caso archiviato tra dubbi, ipotesi e domande senza risposta, che ha continuato a tormentare la famiglia della vittima e gli investigatori. Ora, però, l’inchiesta ha registrato una svolta destinata a riaccendere i riflettori su una vicenda che sembrava destinata a rimanere senza colpevoli. La riapertura delle indagini, annunciata nei mesi scorsi, aveva lasciato intendere che qualcosa di importante fosse emerso. Gli investigatori avevano parlato di nuove piste ritenute credibili e di ulteriori analisi effettuate sui reperti conservati per anni, alimentando la speranza che il caso potesse finalmente arrivare a una conclusione dopo 27 anni di attesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Li hanno arrestati”. Trovato morto a 14 anni, la svolta 27 anni dopo

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BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA

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