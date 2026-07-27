L’effetto Odissea di Nolan accende i riflettori internazionale sulla Riviera di Ulisse

Da ilfaroonline.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film di Nolan, “Odissea”, ha portato l’attenzione internazionale sulla Riviera di Ulisse. La pellicola, che racconta le avventure di Ulisse, viene trasmessa nelle sale cinematografiche e diffusa attraverso reportage e video sui social media. La scena principale si svolge a Sperlonga, dove il film ha attirato visitatori e curiosi. La regione si trova ora sotto i riflettori grazie alla produzione cinematografica.

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Sperlonga, 27 luglio 2026 – La rotta di Ulisse torna a solcare il Mediterraneo. Non più soltanto tra le pagine di Omero o nelle sale di un museo, ma sul grande schermo, nei reportage internazionali e nei video pubblicati ogni giorno sui social. L’uscita di “The Odyssey”, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, ha riacceso l’interesse globale verso i luoghi nei quali il mito sembra ancora confondersi con il paesaggio. Tra questi c’è la Riviera di Ulisse, la lunga fascia costiera del sud pontino che dal promontorio del Circeo conduce verso Sperlonga e Gaeta. Un territorio fatto di falesie, grotte marine, calette e sentieri, tornato sotto i riflettori anche grazie all’attenzione della stampa straniera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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