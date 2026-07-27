L’effetto Odissea di Nolan accende i riflettori internazionale sulla Riviera di Ulisse

Notizia in breve

Il film di Nolan, “Odissea”, ha portato l’attenzione internazionale sulla Riviera di Ulisse. La pellicola, che racconta le avventure di Ulisse, viene trasmessa nelle sale cinematografiche e diffusa attraverso reportage e video sui social media. La scena principale si svolge a Sperlonga, dove il film ha attirato visitatori e curiosi. La regione si trova ora sotto i riflettori grazie alla produzione cinematografica.