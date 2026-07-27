Le vacanze del Papa Oggi Leone torna in Vaticano Bocelli I santuari

Da tv2000.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ritorna in Vaticano dopo il soggiorno a Castel Gandolfo. Oggi, Leone XIV riprende le attività ufficiali. Mercoledì parteciperà a un concerto di Andrea Bocelli sui colli albani. Ad agosto, sono previste visite a santuari di Assisi e Rimini.

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Leone XIV oggi rientra in Vaticano dopo il soggiorno a castel Gandolfo, ma l’estate del pontefice prosegue con momenti intensi: mercoledì sarà di nuovo sui colli albani per il concerto di Andrea Bocelli, poi ad agosto lo attendono le tappe di Assisi e Rimini. Servizio di Cristiana Caricato Le vacanze del Papa. Oggi, Leone torna in Vaticano. Bocelli. I santuari TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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