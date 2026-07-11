Gli Stati Uniti hanno posto un ultimatum all'Iran, legando il futuro dell’accordo sul nucleare alla quantità di uranio arricchito da Teheran. Il negoziato tra le parti si trova in una fase critica, con un rischio di rottura che potrebbe interrompere mesi di trattative. La situazione si sta sbloccando sulla questione del livello di arricchimento dell’uranio, che rimane al centro del confronto.

Il negoziato tra Stati Uniti e Iran entra in una fase che gli osservatori definiscono decisiva, con un nuovo aut-aut americano che rischia di far saltare mesi di lavoro diplomatico. Secondo quanto ricostruito da “Bloomberg” attraverso una fonte governativa statunitense, l'amministrazione di Washington non è disposta a sottoscrivere alcuna intesa bilaterale definitiva se Teheran non accetterà di rinunciare alle proprie riserve di uranio arricchito, accumulate negli impianti sparsi sul territorio della Repubblica islamica. La richiesta, presentata come non negoziabile, arriva in una settimana di intensa attività diplomatica: il ministro degli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, l'aut-aut di Trump: il destino dell'accordo appeso all'uranio di Teheran

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Is Trump deflecting blame for the Iran war

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