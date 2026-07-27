Latina trentenne in stato di alterazione sale sul tetto e lancia tegole | portato in ospedale

Intorno all’una, un uomo di 30 anni, in stato di alterazione e con crisi di panico, è uscito dalla finestra della sua casa e si è arrampicato sul tetto di un edificio in strada Nascosa. Durante il gesto, ha lanciato tegole verso il basso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno portato in ospedale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione si sono vissuti intorno all’una in strada Nascosa, a Latina, dove un trentenne, in preda a una grave crisi di panico e in evidente stato di alterazione, è uscito dalla finestra dell’abitazione condivisa con la compagna, ha raggiunto il balcone dei vicini e si è poi arrampicato sul tetto. Da lì ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto, convinto di essere in pericolo di vita. Tegole lanciate e caduta tra i tetti. All’arrivo di Polizia e Carabinieri, l’uomo si è rifiutato di scendere e avrebbe manifestato allucinazioni, arrivando a credere che gli operatori volessero sparargli. Nel corso dell’episodio ha anche lanciato alcune tegole verso il basso, danneggiando l’auto del vicino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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