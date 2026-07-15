Un uomo in stato di agitazione ha minacciato una donna con un taglierino in strada, poi è salito sul tetto di una casa. La polizia è intervenuta e, dopo averlo sedato, lo ha portato al pronto soccorso. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino durante le ore diurne. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento. La polizia ha gestito la situazione senza ulteriori conseguenze.

Firenze, 15 luglio 2026 – Un uomo in forte stato di agitazione, ha minacciato in pieno giorno una donna in strada armato di taglierino, poi è salito sul tetto di una casa dove è stato infine bloccato dalla polizia. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16:30 a Firenze, nel quartiere di Peretola. L'uomo, di origine nordafricana, è stato successivamente sedato dai sanitari del 118 e poi portato all'ospedale di Careggi dove è tuttora ricoverato. Ancora devono essere completate le operazioni di identificazione ma rischia l'arresto. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo, in stato di alterazione psicofisica, che si aggirava per strada e minacciava una donna con un taglierino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia una donna col taglierino e sale sul tetto: sedato e portato a Careggi

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