L’ISPRA non ha espresso un parere favorevole sulla Proposta di Legge 2984, che modifica la legge sulla caccia. Questa precisazione arriva dopo che alcune associazioni venatorie avevano diffuso comunicati contrari. In risposta, un gruppo di 60 associazioni ha inviato un appello a un ministro dell’ambiente, chiedendo di opporsi alla legge. La proposta di legge mira a modificare le norme sulla caccia, ma non ha ottenuto il via libera dall’ISPRA.

Contrariamente a quanto diffuso di recente da alcuni ambiti venatori, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non ha espresso un parere favorevole alla Proposta di Legge 2984 di modifica della Legge 15792. La relazione depositata dall’Istituto in occasione dell’audizione informale presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati evidenzia, al contrario, una bocciatura pressoché totale sul piano tecnico, scientifico e giuridico. Per questa ragione, la Lega Abolizione Caccia ha promosso un’iniziativa congiunta insieme a oltre 60 associazioni ambientaliste e di tutela animale, inviando una lettera ufficiale al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Lac e altre 60 associazioni a Pichetto Fratin contro la legge sulla caccia

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