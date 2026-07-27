La vita è bella il retroscena sull’Oscar di Benigni | Gli dissi che sarebbe successo

La produttrice Rita Rusic ha rivelato in un podcast che, prima della vittoria agli Oscar, aveva detto a Roberto Benigni che avrebbe vinto l’ambito premio. Il film “La vita è bella” fu prodotto dal gruppo Cecchi Gori, dalla casa di produzione di Benigni e Nicoletta Braschi. La Rusic ha condiviso un aneddoto riguardante la fiducia riposta nel successo del film, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle conversazioni o sui momenti successivi alla premiazione.

La produttrice Rita Rusic ha raccontato nel podcast Fuori di Cabello qualche aneddoto su La vita è bella, il film di Roberto Benigni che fu prodotto dal gruppo di Cecchi Gori con la casa di produzione di Benigni e Nicoletta Braschi. Rusic ha spiegato che fu lei ad anticipare, con una battuta, che Benigni avrebbe vinto l’ Oscar. Al Festival di Cannes però, inizialmente, non lo volevano inserire nel cartellone. “La vita è bella è considerato un film importante, di valore artistico, ma a Cannes non lo volevano” – ha raccontato Rusic – “Non lo volevano prendere, perché dicevano “Benigni è un comico, quindi il film suo no” Poi cambiarono idea e il film fu presentato in concorso a Cannes 1997 perché i produttori fecero “muro” spiega Rusic a Victoria Cabello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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