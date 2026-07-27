Dodici musicisti della Big Band di Paolo Belli sono rimasti senza lavoro dopo il ritiro della scena pubblica del cantante. La loro esclusione riguarda le prestazioni contrattualizzate per la stagione estiva, interrompendo i pagamenti e i flussi di reddito. I musicisti non hanno accesso a ammortizzatori sociali o coperture finanziarie strutturali per affrontare questa situazione. La vicenda si collega indirettamente al ritiro di Belli dalla scena pubblica.

I componenti dell’orchestra, bruscamente privati delle prestazioni contrattualizzate per la stagione estiva, si sono ritrovati esclusi dai flussi di reddito e sprovvisti di ammortizzatori sociali o coperture finanziarie strutturali atte a mitigare gli effetti di una simile forza maggiore. di Francesco Cataldo Verrina La cronaca giudiziaria e l’opinione pubblica si trovano a convergere sull’esito infausto del sinistro occorso lo scorso 13 luglio nelle frazioni rurali di Cognento. Il noto cantante e conduttore televisivo Paolo Belli risulta ufficialmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, a seguito del decesso del quarantunenne Alessandro Magnani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La vicenda di Paolo Belli e il ritiro della scena pubblica coinvolge indirettamente anche i dodici musicisti della sua Big Band, e non solo, che restano a casa senza lavoro

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