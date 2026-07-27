Dario Puppo, giornalista di Eurosport, ha commentato recenti tematiche del tennis mondiale durante una puntata di TennisMania su YouTube. Ha affermato che i medici hanno comunicato qualcosa a un giocatore, interpretando questa scelta in un determinato modo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese dal giocatore e sul ruolo dei medici nel processo.

Dario Puppo, giornalistatelecronista di Eurosport, si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione c’è stata la decisione da parte di Jannik Sinner di non giocare il Masters1000 di Montreal. Tanti si sono pronunciati e Puppo ha dato la sua chiave di lettura: “ Dispiace non vedere proseguire la serie di vittorie nei Masters 1000. Per me, quando è andato a fare gli esami al San Raffaele, non si è trattato soltanto di valutare alcuni parametri. Penso che i medici gli abbiano fatto capire che, dopo quanto accaduto agli Australian Open e a Parigi, non può impostare la stagione in un certo modo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La tesi di Puppo: “Penso che i medici abbiano fatto capire a Sinner una cosa. Scelta che interpreto in un certo modo”

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