La svolta di Calcio Fair Play Parte la nuova sfida educativa
L’Associazione Calcio Fair Play ha ricevuto il premio ‘Giovani d’oro’ durante un evento a Borgo San Lorenzo. La premiazione segue i risultati delle iniziative precedenti, tra cui il cortometraggio ‘Il pallone sgonfiato’ e l’attività ‘La partita applaudita’, realizzate in Toscana e altre regioni. La onorificenza è stata conferita da Calciopiù in collaborazione con la Federcalcio Toscana. La associazione ha annunciato una nuova sfida educativa legata a queste esperienze.
Dopo i successi ottenuti con l’iniziativa ‘La partita applaudita’, il cortometraggio ‘Il pallone sgonfiato’ e tanti eventi sul territorio della Toscana e in altre regioni, l’ Associazione Calcio Fair Play è stata premiata a Borgo San Lorenzo col riconoscimento ‘ Giovani d’oro ’ assegnato da Calciopiù in collaborazione con la Federcalcio Toscana. Ora lo sguardo dell’Associazione è già al futuro con nuove idee e programmazione. ‘ Oltre il risultato - Campioni dentro e fuori ’ è il nome del nuovo progetto promosso da Calcio Fair Play, con la collaborazione del Comitato regionale del Coni e della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Toscana Figc-Lnd (in attesa di altri importanti patrocini in via di definizione). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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