La storia dell’hacker che ha cancellato l’intero catasto rumeno per ripicca

Un attacco informatico ha causato la cancellazione dell’intero catasto di un paese, interrompendo le procedure di compravendita immobiliare, bloccando i mutui e impedendo a migliaia di notai di accedere agli atti di proprietà. L’attacco è stato attribuito a un hacker che avrebbe agito per motivi di ripicca. Le autorità stanno lavorando per ripristinare i sistemi e valutare i danni causati. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore dell’attacco e le modalità dell’intervento.

Compravendite immobiliari sospese, mutui bloccati e migliaia di notai impossibilitati ad accedere agli atti di proprietà. Un attacco informatico contro l’agenzia del catasto ha paralizzato una parte decisiva dell’economia della Romania: dopo il rifiuto del governo di pagare un riscatto, il cybercriminale avrebbe cancellato i dati sottratti e messo fuori uso i sistemi che gestiscono le informazioni catastali del Paese. Una crisi che, a pochi giorni dall’aumento dell’Iva sulle nuove abitazioni, rischia di provocare conseguenze ancora più pesanti sul mercato immobiliare. Una nazione paralizzata. Quando l’hacker ha capito che il governo rumeno... 🔗 Leggi su Open.online

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