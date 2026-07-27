La stoccata di Paolo Crepet | Ammiriamo la fatica di Sinner ma ai nostri figli puliamo il nasino a 20 anni e li andiamo a prendere a scuola come pacchi Amazon

Un commento di uno psichiatra evidenzia come si ammiri la determinazione di giovani tennisti come Sinner e Alcaraz, ma si abbia poi un atteggiamento troppo protettivo nei confronti dei propri figli, che vengono coccolati e assistiti come pacchi consegnati a domicilio. L’esperto sottolinea la disparità tra l’ammirazione per la fatica degli sportivi e il modo in cui si gestisce l’autonomia dei più giovani.

“Possibile che sbracati sul divano ammiriamo Sinner e Alcaraz, che sanno cosa sono fatica e impegno, e poi ai nostri figli puliamo il nasino a 10 anni come a 20!?”. È da questa dicotomia tra l’etica dello sport d’élite e l’odierna iperprotezione genitoriale che parte l’analisi dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet, intervistato da Repubblica in occasione dell’uscita del suo libro “ Riprendersi l’anima”. Un quadro critico in cui l’autore esamina le contraddizioni della società contemporanea, dalle derive dei modelli educativi all’isolamento digitale, fino alla progressiva desensibilizzazione emotiva causata dalla sovraesposizione mediatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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