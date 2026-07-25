Paolo Crepet ha criticato gli italiani per aver idealizzato il talento di Jannik Sinner, sottolineando che molti si sono concentrati sulla sua immagine invece di riconoscere le sue reali capacità. Ha affermato che l'attenzione verso il tennista si basa più su un mito costruito socialmente che sui meriti concreti. Crepet ha anche commentato sulla natura umana, affermando che chi commette atti gravi, come uccidere bambini, manca di un'anima, e ha paragonato la cura dell'anima a quella di un orto da coltivare.

" Non tutti hanno un'anima, chi uccide i bambini non ce l'ha. Ma se ce l'hai è come un orto, va coltivata". Paolo Crepet a tutto campo. In un'intervista rilasciata a Repubblica, il celebre psichiatra ha parlato di Jannik Sinner e dell'ipocrisia dietro al mito che gli italiani si sono costruiti all'ombra dell'altoatesino. "Possibile che sbracati sul divano ammiriamo Sinner e Alcaraz, che sanno cosa sono fatica e impegno, e poi ai nostri figli puliamo il nasino a 10 anni come a 20!?", la sua riflessione. Intanto Sinner è in cerca di un periodo di riposo dopo le fatiche di Londra, che però gli hanno fruttato la seconda conquista consecutiva di Wimbledon, forse il grande Slam più prestigioso del mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner, Paolo Crepet inchioda gli italiani: "Possibile che gli puliamo il nasino?"

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