Due casi distinti, Roggero e Fakir, evidenziano un problema comune: la difficoltà ad accettare le decisioni delle istituzioni quando non sono in linea con le aspettative. Nonostante le differenze di contesto e responsabilità, entrambi mostrano come la percezione di sicurezza e il senso di giustizia possano essere messi in crisi da decisioni giudiziarie o amministrative. La questione riguarda il rapporto tra cittadini e istituzioni, e la loro capacità di accettare risultati diversi dalle attese.

A prima vista il caso Roggero e il caso Fakir non hanno nulla in comune. Storie diverse, contesti diversi, responsabilità diverse. Eppure, in questi giorni, finiscono per raccontare lo stesso problema: la crescente difficoltà ad accettare il ruolo delle istituzioni quando le loro decisioni non coincidono con ciò che vorremmo. Nel caso di Mario Roggero, una parte della politica (la destra) liquida la sentenza come se fosse il frutto di una magistratura lontana dalla realtà. Si invocano i sondaggi, si dice che la maggioranza degli italiani la pensi diversamente. Ma uno Stato di diritto non si governa con i sondaggi. Se domani si chiedesse agli italiani di abolire le tasse, vincerebbe ovviamente il sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sicurezza e il ‘cattivo senso’

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Did Sid become a Garbage man

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Non dovrebbe già esserci un nodo per il Droido di Sicurezza KX? reddit

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