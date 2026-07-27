La Samb è ancora incompleta L’Avellino dilaga nella ripresa
All'inizio della ripresa, l'Avellino ha segnato quattro gol, portandosi sul 5-0. La partita si è giocata senza sostituzioni fino al 16° minuto del secondo tempo, quando sono entrati Plicco e Gigante. La formazione della Samb ha subito cinque reti complessive, con diverse modifiche nel secondo tempo, tra cui l'ingresso di Carinelli, Maspero e Stabile.
SAMBENEDETTESE 0 AVELLINO 5 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Kaprikas; Zini, Camigliano, Pezzola (22’ st Chelli); Marranzino (33’ st Carinelli), Tourè (16’ st Plicco), Candellori (22’ st Maspero), Piccoli, Nicoli; Konate (1’ st Stabile) Faggioli (16’ st Gigante) A disp. Orsini, Barraco, De Angelis, Margarita, Perrotta, Ferrigno. All. Boscaglia AVELLINO (4-3-2-1): Martinelli (35’ st Iannarilli); Cancellotti (22’ st Vignoli), Izzo (16’ st Fontanarosa), Enrici (33’ st Aloisi), Sala (16’ st Moruzzi); Palumbo (16’ st Maisto), Faticanti (16’st Sounas), Besaggio (16’ st Palmiero); Russo (16’ st Biasci), Spadoni (16’ st Di Maggio); Fila (16’ st Favilli). A disp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Avellino.
Notizie e thread social correlati
Rugby: l’Italia dilaga nella ripresa e batte il Giappone ai Mondiali Under 20L’Italia ha vinto contro il Giappone con un largo punteggio nella ripresa, dopo aver pareggiato nel primo tempo.
Avellino cambia volto nella ripresa e conquista Gara 3Avellino si aggiudica Gara 3 dei Play-Off promozione battendo la Fortitudo Bologna con il punteggio di 75-71.
La Samb è ancora incompleta. L’Avellino dilaga nella ripresaNote: Spettatori 3.638 di cui 326 provenienti da Avellino. Angoli 3-3. ilrestodelcarlino.it
La Samb saluta Eusepi, Foggia su CultraroUfficiale la rescissione con l’ex capitano che va alla Santegidiese, il portiere in partenza. Presentata la nuova maglia pre-season ... ilrestodelcarlino.it