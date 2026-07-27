La Samb è ancora incompleta L’Avellino dilaga nella ripresa

Notizia in breve

All'inizio della ripresa, l'Avellino ha segnato quattro gol, portandosi sul 5-0. La partita si è giocata senza sostituzioni fino al 16° minuto del secondo tempo, quando sono entrati Plicco e Gigante. La formazione della Samb ha subito cinque reti complessive, con diverse modifiche nel secondo tempo, tra cui l'ingresso di Carinelli, Maspero e Stabile.