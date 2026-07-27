La rivelazione pubblica sul marito poi l’omicidio Il caso sconvolge il pubblico

Sara Gilson, 43 anni di Collinsville, Oklahoma, aveva pubblicato un video su TikTok in cui affermava di aver scoperto che il marito, con cui stava per separarsi, era un pedofilo. Poco dopo aver condiviso questa rivelazione, la donna è stata uccisa. La notizia ha suscitato scalpore tra il pubblico, che ha appreso dell’omicidio attraverso i mezzi di comunicazione.

Sara Gilson aveva scelto TikTok per lanciare un segnale d’allarme. La 43enne di Collinsville, in Oklahoma, aveva pubblicato un video in cui raccontava ai suoi follower di aver scoperto che il marito, dal quale era in procinto di separarsi, sarebbe stato un pedofilo. Dodici giorni dopo quella pubblicazione, la donna è stata trovata morta nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, il responsabile dell’omicidio sarebbe proprio il marito Jeremiah Duffey, 48 anni, che avrebbe poi rivolto l’arma contro se stesso. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di un omicidio-suicidio. L’allarme lanciato con una chiamata al 911. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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