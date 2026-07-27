La prima tappa della dodicesima edizione della Raccolta di San Lorenzo ha portato alla consegna di circa tre quintali di cibo alla Caritas. L’iniziativa, che si svolge durante le festività del patrono, coinvolge volontari e cittadini per raccogliere generi alimentari destinati alle persone in difficoltà. I prodotti raccolti saranno distribuiti attraverso le strutture della Caritas locali. La raccolta si inserisce in un programma annuale di sostegno alle famiglie bisognose.

Un bilancio ampiamente positivo segna la prima tappa della dodicesima edizione della Raccolta di San Lorenzo, la tradizionale iniziativa benefica promossa in occasione delle festività del patrono della città e della diocesi di Grosseto. Nella giornata di sabato la colletta alimentare nei punti vendita Coop di Grosseto (Aurelia Antica e Maremà) e di Castiglione della Pescaia ha permesso di raccogliere e immagazzinare 313 cartoni di generi alimentari, pari a poco meno di 3 quintali di prodotti. L’intero pescato alimentare andrà a rifornire gli scaffali della ’ Bottega della Solidarietà ’ della Caritas diocesana, offrendo un aiuto concreto alle tante famiglie del territorio in situazione di fragilità economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Raccolta di San Lorenzo’. Tre quintali di cibo per la Caritas

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