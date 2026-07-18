Un incontro pubblico si terrà ad Arcidosso per discutere del futuro della Celletta di San Lorenzo, un edificio storico della zona. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione attuale e promuovere la raccolta di fondi necessaria al recupero della struttura. L’evento mira a coinvolgere la comunità e sensibilizzare sull’importanza di preservare il sito. La Celletta di San Lorenzo rappresenta un patrimonio storico che necessita di interventi di restauro.

ARCIDOSSO Un incontro pubblico per fare il punto sul futuro della storica Celletta di San Lorenzo e rilanciare la raccolta di fondi per il suo recupero. È quello in programma oggi alle 17 nella sala consiliare, dove l’associazione "Noi e la Celletta di San Lorenzo" ODV, in collaborazione con l’amministrazione comunale, presenterà lo stato di avanzamento del progetto di restauro e la candidatura del monumento alla XIII edizione del censimento "I Luoghi del Cuore" del FAI. La Celletta benedettina, risalente al XII secolo, versa attualmente in condizioni di precarietà ed è sostenuta da puntelli provvisori. Il progetto di consolidamento e restauro è già stato predisposto e autorizzato, ma per l’avvio dei lavori è necessario reperire circa 120mila euro, anche attraverso la campagna Art Bonus denominata "Caccia ai mecenati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta fondi per la Celletta di San Lorenzo

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