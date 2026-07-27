A dieci mesi dalle prossime elezioni amministrative, i partiti del centrosinistra stanno stringendo un accordo a livello locale. A Melegnano, città di circa 18.000 abitanti, si lavora a un patto tra le forze politiche per definire le candidature e le strategie di coalizione in vista del voto. La discussione riguarda anche le alleanze e le modalità di presentazione dei candidati, con incontri programmati nelle prossime settimane.

Mancano 10 mesi alle elezioni amministrative della primavera 2027, e c’è già chi scalda i motori. Nel caso di Melegnano, città di 18mila abitanti attualmente governata dal centrodestra, partiti di centrosinistra e liste civiche hanno sottoscritto un documento d’indirizzo, che ne sancisce un’ alleanza strategica, in vista del futuro appuntamento con le urne. La raggiunta intesa è stata firmata da 7 realtà, ossia Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, movimento Cinque Stelle, Italia Viva, Insieme Cambiamo, Progetto Melegnano e Rinascimento Melegnanese. Si punta dunque sulla compattezza, e si gioca d’anticipo, per cercare di evitare che l’attuale sindaco Vito Bellomo possa fare il bis, o che un altro eventuale esecutivo di centrodestra possa assumere le redini del Municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La politica si mette in moto. Patto nel centrosinistra a dieci mesi dalle elezioni

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