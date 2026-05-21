Crimini misfatti e incentivi trumpiani ai golpisti a pochi mesi dalle elezioni

Negli ultimi mesi, le notizie riguardanti crimini e comportamenti controversi legati all’ex presidente hanno occupato spesso le prime pagine dei giornali. Le inchieste legali si sono concentrate su accuse di frode, manipolazioni e coinvolgimenti in attività illegali, mentre si moltiplicano anche i riferimenti a possibili tentativi di influenzare il sistema giudiziario o elettorale. A pochi mesi dalle elezioni, si susseguono le notizie di scontri tra avvocati, interrogatori e documenti sequestrati, rivelando un quadro complesso e spesso inquietante.

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A proposito di investimenti sui mercati azionari, gli apparati federali americani hanno svelato che, nei primi tre mesi del 2026, Trump ha compiuto oltre 3500 operazioni di compravendita azionaria da almeno un milione di dollari ciascuna su multinazionali come Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing, effettuate quasi sempre qualche giorno prima di importanti decisioni impattanti su queste società prese dalla Casa Bianca. Secondo il Financial Times si tratta di un numero di operazioni non usuale, soprattutto per un presidente in carica, il cui totale ammonterebbe ad alcune centinaia di milioni di dollari. Altri parlano di un miliardo di dollari.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Crimini, misfatti, e incentivi trumpiani ai golpisti a pochi mesi dalle elezioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La campagna sporca di Orbán a pochi giorni dalle elezioni Assolo: il sindaco cambia la giunta a due mesi dalle elezioniAssolo vive un momento di svolta amministrativa che ridefinisce l’assetto della giunta comunale a due mesi dalle elezioni del prossimo giugno.