La Juve bussa ancora da Mourinho | occasione sulla trequarti | CM

La Juventus ha fatto un nuovo sondaggio per Brahim Diaz, cercando di rafforzare la trequarti con il giocatore attualmente in forza a un club madrileno. La richiesta di Spalletti di un fantasista resta aperta, dopo che il trasferimento di Bernardo Silva è stato definitivamente sfumato. La società bianconera continua a monitorare la situazione del giocatore spagnolo, senza ancora aver definito un accordo. La trattativa resta in corso.

Tra le richieste di Spalletti sul mercato c’è sempre la ricerca di un fantasista: gli ultimi sviluppi in casa bianconera Sfumato da tempo il sogno Bernardo Silva, la Juventus continua a sperare per Brahim Diaz per rinforzare la trequarti di Luciano Spalletti. José Mourinho, allenatore del Real Madrid (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Milan è il profilo maggiormente gradito dal tecnico di Certaldo per alzare il livello nel settore offensivo del campo e dare maggiore imprevedibilità alla manovra bianconera. Il marocchino però, reduce da un Mondiale più che positivo, vorrebbe giocarsi le proprie carte ancora al Real Madrid malgrado l’agguerrita concorrenza nel ruolo e che presto si arricchirà di un altro talento come Diomande. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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LA TAJANTE RESPUESTA DE JOSE MOURINHO SOBRE EL REAL MADRID QUE SORPRENDE A TODOS

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