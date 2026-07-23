Occasione Mastantuono per la trequarti | la Juve valuta il colpo di mercato dal Real Madrid! Tutti i dettagli

La Juventus sta valutando un trasferimento per un calciatore in uscita dal Real Madrid, con l’obiettivo di anticipare altre squadre interessate. La società sta analizzando i dettagli di un possibile acquisto per rafforzare la trequarti. La trattativa riguarda un giocatore che potrebbe lasciare il club spagnolo nelle prossime settimane. Non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o cifre ufficiali in merito alla trattativa.

di Luca Fioretti Occasione Mastantuono per la Juventus: il giocatore è in uscita dal Real Madrid e la dirigenza bianconera valuta il grande colpo per anticipare la concorrenza. Il calciomercato della Juventus si infiamma improvvisamente con una nuova grandissima opportunità in entrata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Franco Mastantuono rappresenta la reale occasione estiva per il reparto avanzato. Il classe 2007 si trova in uscita dal Real Madrid ed è alla ricerca di una nuova stimolante sfida per il proprio futuro. Mourinho ha chiesto espressamente all’argentino di trovarsi una sistemazione alternativa, escludendolo definitivamente dai piani tattici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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