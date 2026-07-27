L e prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, porteranno alla luce nuove verità sul passato di Cihan. Alya sarà sempre più demotivata dalle circostanze. E la fuga di Kaya e Zerrin si trasformerà in una vera e propria tragedia. La serie turca va in onda oggi, lunedì 27 luglio alle 16.30. Domani, martedì 28 luglio, l’appuntamento slitta di pochi minuti, alle 16.40. Come sempre, tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Kaya e Zerrin si sposano in segreto: le anticipazioni delle prossime puntate di “Far Away” Far Away, anticipazioni puntata 27 e 28 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La fuga di Kaya e Zerrin finisce male: Mahmut muore poco dopo averli trovati, Sahin è in arresto

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